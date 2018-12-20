В Санкт-Петербурге проходит хоккейный матч между СКА и рижским «Динамо». После первого периода со счётом 2:1 лидируют хозяева встречи.

Однако открыть счёт удалось игрокам рижской команды – они сделали это уже на второй минуте матча, реализовав свою первую атаку. Шайбу в ворота Игоря Шестёркина забросил Линус Виддель. В роли ассистентов выступили Лаурис Дарзиньш и Мартиньш Дизеркалс.

Сохранить преимущество надолго гостям не удалось. На 14-й минуте Антон Белов, получивший передачу от Павла Дацюка, сравнял счёт. Спустя пять минут Николай Прохоркин вывел армейскую команду вперёд, забив гол с передачи Патрика Херсли и Никиты Гусева.

На данный момент петербургские армейцы располагаются на втором месте Западной конференции, имея в своём активе 61 очков и уступая пять баллов лидеру – московскому ЦСКА. В предыдущем матче подопечные Ильи Воробьёва разгромили братиславский «Слован»: игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 4:1.