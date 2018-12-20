Российский биатлонист Александр Логинов поделился впечатлениями от своего выступления в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

«Я думаю, что после того, как снег закончился, ни у кого не было преимущества – ни у первой, ни у второй, третьей, четвертой группы, — сказал Логинов. – Снег был небольшой, он утрамбован, условия были одинаковые у всех».

Биатлонист добавил, что остался очень доволен трассой и погодными условиями, в которых проходила гонка.

«Я думаю, что нет предела совершенству, — оценил биатлонист своё состояние. – Самое главное – стабильно показывать всё, на что способен, хорошо стрелять и бороться за высокие места. Хорошо, что пока это получается».

Логинов показал чистую стрельбу на обоих огневых рубежах, не допустив ни одного промаха.