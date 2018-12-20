В чешском Нове Место завершилась мужская спринтерская гонка, которая проходила в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Победу в соревновании одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Бё показал чистую стрельбу на двух огневых рубежах и пришёл на финиш с лучшим временем. Второе место занял российский спортсмен Александр Логинов, также не допустивший ни одного промаха на обоих стрельбищах. Для Логинова этот результат стал лучшим в рамках нынешнего сезона Кубка мира – до этого спортсмен выигрывал только бронзовые медали.

На третьем месте расположился представитель Швеции Мартин Понсилуома, который тоже отстрелял чисто, но ходом по дистанции уступил россиянину и норвежцу.

После гонки Логинов отметил, что его главная задача – показывать чистую стрельбу и стабильные выступления.