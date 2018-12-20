Российский биатлонист Дмитрий Малышко поделился впечатлениями от спринтерской гонки, которая проходила в чешском Нове Место в рамках третьего этапа Кубка мира.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Малышко отметил, что первый круг дистанции дался ему тяжело, так как у него не получалось включиться в работу.

Дмитрий остался доволен тем, что смог отобраться в масс-старт, однако добавил, что с идеальной стрельбой хотел бы занимать более высокие места.

Напомним, победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё, показавший чистую стрельбу. На втором месте расположился россиянин Александр Логинов, который также не допустил ни одного промаха на огневых рубежах. Третьим стал представитель Швеции Мартин Понсилуома.