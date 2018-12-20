В Санкт-Петербурге завершился второй период матча между СКА и рижским «Динамо». После второй двадцатиминутки команды ушли на перерыв при ничейном результате – 2:2.

Открыть счёт удалось игрокам рижской команды – они сделали это уже на второй минуте матча, реализовав свою первую атаку. Шайбу в ворота Игоря Шестёркина забросил Линус Виддель. В роли ассистентов выступили Лаурис Дарзиньш и Мартиньш Дизеркалс.

Сохранить преимущество надолго гостям не удалось. На 14-й минуте Антон Белов, получивший передачу от Павла Дацюка, сравнял счёт. Спустя пять минут Николай Прохоркин вывел армейскую команду вперёд, забив гол с передачи Патрика Херсли и Никиты Гусева.

Команды ушли на первый перерыв при счёте 2:1, однако во втором периоде гости смогли забросить в ворота СКА ещё одну шайбу. Дубль оформил Линус Виддель.