Французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что намерен пропустить гонку преследования, которая будет проходить в чешском Нове Место в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

В спринте Фуркад занял лишь 43-е место, так как допустил четыре промаха на огневых рубежах. Спортсмен не попал в топ-40, поэтому не набрал ни одного очка в гонке – такой результат француз показал впервые с 2014 года.

Напомним, победу в спринте одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, не допустивший ни одного промаха на стрельбе. Второе место занял российский спортсмен Александр Логинов: он тоже показал чистую стрельбу, но уступил норвежцу 21 секунду по ходу дистанции. На третьем месте расположился швед Мартин Понсилуома.

Мужская гонка преследования состоится в субботу, 22 декабря.