Власти Санкт-Петербурга не получали предложений по строительству крытого стадиона для детей из неблагополучных семей и детских домов.

Как сообщает «Мойка 78», в комитетах Смольного не знают, кем является женщина, во время пресс-конференции Владимира Путина задавшая вопрос о строительстве стадиона. Женщина, представившаяся журналистом, сообщила, что пыталась скооперироваться с несколькими комитетами.

Как бы то ни было, в ходе пресс-конференции Путин выразил уверенность в том, что проблемы со строительством стадиона будут решены в скором времени. Оперативно разобраться в ситуации поручено вице-губернатору Владимиру Кириллову.

Напомним, на пресс-конференции представительница издания «Доступный спорт детям» пожаловалась главе государства на то, что созданное ими ООО без толку оббивает пороги организаций в попытках построить крытый стадион для детей из неблагополучных семей. По ее словам, такое строительство поможет увести детей с улиц и дать им возможность реализовать себя.