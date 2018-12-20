В Санкт-Петербурге завершился хоккейный матч между СКА и рижским «Динамо». Игра проходила в «Ледовом дворце» в рамках розыгрыша регулярного чемпионата и закончилась победой «Динамо» со счётом 2:3 в овертайме.

Первыми забить гол смогли игроки гостей: Линус Виддель поразил ворота Игоря Шестёркина уже на второй минуте, в роли ассистентов выступили Лаурис Дарзиньш и Мартиньш Дизеркалс.

Долго вести в счёте рижанам не удалось: на 14-й минуте Антон Белов, получивший передачу от Павла Дацюка, отправил шайбу в ворота гостей. Спустя пять минут Николай Прохоркин вывел армейскую команду вперёд, забив гол с передачи Патрика Херсли и Никиты Гусева.

Команды ушли на первый перерыв при счёте 2:1, однако во втором периоде гости смогли забросить в ворота СКА ещё одну шайбу. Дубль оформил Линус Виддель.

Третий период получился небогатым на события: ни одной из команд не удалось изменить счёт, поэтому игра перешла в овертайм.

В дополнительное время успешнее оказались игроки «Динамо», отравившие третью шайбу в ворота Игоря Шестёркина.