В Саранске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Программу первого соревновательного дня закрывали представители танцев на льду.

Спортсмены показали ритмический танец, по итогам которого на первой строчке оказались Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Судьи оценили их прокат на 84,01 балла.

Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, получившие 81,95 балла.

На третьей строчке таблицы расположились Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (73,37).

Произвольные программы в танцах на льду состоятся завтра, 21 декабря. Соревнования начнутся в 20:10 по московскому времени.

Напомним, в мужском катании после короткой программы лидирует Максим Ковтун, в парном катании – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Женщины-одиночницы ещё не начали выступления на турнире: их короткая программа состоится завтра в 14:00.