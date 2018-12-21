Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал выступление петербургской команды в первой половине сезона.

В интервью для «Чемпионата» Дзюба сообщил, что команда готовилась к тому, чтобы хорошо начать сезон. Спад, который возник у «Зенита» ближе к зимнему перерыву, Дзюба объяснил кадровыми потерями – некоторые футболисты выбыли из строя, не может помогать команде Александр Кокорин.

Также игрок отметил, что у спортсменов накопилась усталость, так как год получился тяжёлым. «У меня с января настоящий нон-стоп», — заявил Артём.

Дзюба порадовался тому, что «Зениту» удалось удержаться на первой строчке чемпионата, и признал, что с точки зрения качества футбола команда выиграла во многих матчах, где не должна была.