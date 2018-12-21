В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию — главный из национальных стартов, дающий спортсменам возможность попасть в сборную и отправиться на чемпионаты Европы и мира.

Соревнования традиционно проводятся в разных городах России с целью популяризации вида спорта: посмотреть на любимых спортсменов могут не только жители Москвы и Петербурга, но и болельщики из других регионов. Так, в позапрошлом году чемпионат проходил в Челябинске, до этого — в Екатеринбурге и Сочи.Для Саранска турнир также не стал первым: Мордовия принимала национальный чемпионат в 2011 и 2012 годах.

Однако выбор города в этом году вызывает некоторые вопросы, так как проведение старта в Саранске отнюдь не соответствует главной цели — повышению популярности фигурного катания. И дело, разумеется, не в самом регионе, а в арене, на которой проходят соревнования. Она вмещает всего три тысячи зрителей, что ничтожно мало для страны, за которую выступают две сильнейшие фигуристки мира.

На контрольных прокатах, которые состоялись в Москве перед началом сезона, собрался практически полный «Мегаспорт», рассчитанный на двенадцать тысяч человек. Билеты на верхний ярус не продавались, но нижние сектора были переполнены зрителями. И это при условии, что мероприятие даже не являлось соревнованием — спортсмены выступали в тренировочных костюмах и показывали ненаработанные программы.

Очевидно, что зрительский интерес к чемпионату России должен быть выше. Так и произошло — все билеты раскупили практически сразу, и многие желающие не смогли попасть на турнир. К нынешним соревнованиям должны были построить новую арену, вмещающую восемь тысяч зрителей, но не успели. Обидно, что на окончание работ не хватило буквально трёх месяцев.

Как бы то ни было, принимать турнир пришлось на старой арене, которая не то чтобы не соответствует требованиям, но никак не может положительно повлиять на имидж российского фигурного катания.

Уровень организации во многом оставляет желать лучшего. Например, спортивный журналист Дмитрий Егоров показал у себя в «Инстаграм»-историях условия, в которых спортсмены будут давать интервью после прокатов. На чемпионат аккредитованы около сотни журналистов из разных стран — в том числе и фигурнокатательной Японии — но всем им придётся тесниться в двухметровой микст-зоне, чтобы попытаться задать вопрос спортсмену.

Конечно, самое главное — чтобы организация не мешала непосредственно проведению соревнований. С этим проблем пока не возникало, никто из спортсменов не жаловался на качество льда или условия для тренировок. Однако пренебрегать зрителями, которые являются неотъемлемой частью любого вида спорта, тоже нельзя. Множество болельщиков, готовых тратить большие деньги на поддержку любимых спортсменов и приезжать из других городов, остались дома попросту из-за того, что им не хватило билетов на арену.

Ситуация выглядела бы не столь грустно, если бы Саранск был единственным городом, не имеющим хорошей арены. Однако подобная картина наблюдается во многих регионах. Например, во время финала Кубка России в Великом Новгороде для фигуристов даже не был отведён отдельный тренировочный зал — спортсмены разминались перед прокатами там же, где зрители пили кофе и ждали начала соревнований.

Так, может, пора спортивным функционерам в регионах задуматься об удобстве болельщиков? В Петербурге огромную футбольную арену за неделю перестроили в хоккейную, оставшаяся с Олимпиады инфраструктура Сочи не вызывает нареканий даже у самых взыскательных любителей спорта, Чемпионат мира по футболу, проведенный в 11 городах России, в сердце российского президента оставил след наравне с выборами. И только любители фигурного катания остаются не у дел в провинциальном Саранске.

Может, стоит Федерации и оргкомитетам соревнований совместно задуматься об удобстве как спортсменов, так и журналистов с болельщиками.