Игроки футбольного клуба «Зенит» находятся в отпуске до середины января. Футболисты закончили первую часть сезона матчем группового этапа Лиги Европы со «Славией» и ушли на зимний перерыв: команда вновь соберется вместе лишь после новогодних каникул.

«Зенитовцы» решили не тратить свой отпуск на пребывание в морозном Петербурге и отправились на солнечные курорты. Официальный «Твиттер» петербургской команды делится фотографиями футболистов с отдыха.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России. Подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу и опережают ближайшего преследователя на одно очко. Также сине-бело-голубым удалось занять первое место в своей группе Лиги Европы и выйти в стадию плей-офф турнира. Следующим соперником петербуржцев станет турецкий «Фенербахче», к матче с которым команда будет готовиться на сборе после праздников.