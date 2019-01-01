Спортсмены — обычные люди. Они тоже встречают Новый год, как любой из нас. Хотя бы на один день, но любого из них отпускают (конечно, если речь не идет о молодежной сборной России по хоккею), чтобы ребята отметили Новый год в кругу семьи. Спортсмены могут встречать Новый год дома. Могут это сделать в теплых странах при полном отсутствии снега. Но есть и еще варианты.

🎄В спортзале

Некоторые спортсмены, у которых проблемы с лишнем весом, встречают праздник в спортзале. Им противопоказано отмечать Новый год, чтобы не набрать лишний вес. Новогодняя речь президента таким спортсменом встречается на беговой дорожке, где он и втыкает в телевизор.

🎄На сборах

Профессиональный спорт — вещь такая. Не всем профи разрешается уезжать на праздники домой. Пусть даже это Новый год. Ребята оказываются на сборах, где и поднимают бокал детского шампанского.

🎄На стадионе

Некоторые спортсмены настолько любят спорт, что не могут оставить место проведения соревнований даже в такой праздник. Они приходят на арены страны, чтобы смотреть, как выступают другие. Если никто не выступает, то они занимаются спортом сами.

🎄На соревнованиях

Есть типично новогодние турниры — они проходят в праздничные дни. Например, хоккейные турниры Кубок Шпенглера и молодежный чемпионат мира. Лыжная гонка — «Тур де Ски». Понятно, что спортсмены, принимающие участие в этих соревнованиях, вынуждены слушать бой курантов в столовой местного отеля.

🎄На тренировке

И даже такое бывает. Для суперфанатов своего дела отвлечься от спорта и начать есть селедку под шубой ночью — непозволительная роскошь. Именно такие спортсмены проводят Новый год в тренировочном костюме. Глоточек шампанского они могут себе позволить уже после душа.