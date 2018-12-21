Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что прошлым летом мог состояться его трансфер в «Краснодар» или «Локомотив».

«Появился реальный вариант с «Краснодаром», Владимир Хашиг тогда звонил», — рассказал футболист «Спорт-Экспрессу».

Про «Локо» Дзюба сказал, что разговоры велись, но главный тренер железнодорожников Юрий Семин заявил, что в этом вопросе «есть много подводных течений».

«Сначала общался с Геркусом, а потом с Палычем напрямую. Что там было точно – не знаю. Не могу сказать что-то плохое про Геркуса, но его не до конца понял. Все как-то обтекаемо, скажем так. Без конкретики», — поделился игрок «Зенита», опровергнув, однако, слухи о том, что он приезжал на базу «Локомотива».

«Зенит» ушел на зимний перерыв на первом месте в турнирной таблице. Сразу за ним, проигрывая только одно очко, расположился «Краснодар». «Локомотив», неудачно стартовавший осенью, занимает пятое место, уступая ЦСКА и «Спартаку». Только «Зенит» и «Краснодар» из команд российской премьер-лиги, пробились в евровесну.