В Чехии продолжается третий этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

Перед началом соревнований букмекеры оценили шансы спортсменок на победу и определили фаворита гонки. По мнению аналитиков, главной претенденткой на золотую медаль является финская спортсменка Кайса Мякяряйнен. Также на подиум будут претендовать итальянка Доротея Вирер и словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина.

Представительницы российской команды не попали в число фаворитов. Наибольшие шансы из россиянок, по мнению экспертов, имеют Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт.

Спринтерская гонка состоится сегодня, 21 декабря, старт запланирован на 19:30.