В первой части сезона «Зенит», мягко говоря, не преуспевал. В Единой лиге ВТБ команда Василий Карасева сыграла 9 матчей и победил только в пяти из них. Как итог — только шестое место в таблице. В Еврокубке дела еще хуже: 10 матчей и только 4 победы. «Зенит» пробился в следующую стадию турнира лишь благодаря везению. В чем причины такой невыразительной игры?

Травмы игроков

Банально, но это так. Уже в первом матче Еврокубка «сломался» основной защитник Шон Арманд, который выбыл на несколько месяцев и до сих пор не вернулся в строй. На его роль был приобретен Гаел Мекель, но вскоре израильский защитник также получил травму и пропустил два месяца. По ходу сезона также получил травму и выбыл на долгий срок «большой» Андрей Десятников.

Неурядицы с Дженнингсом

Ожидания от Бреддона Дженнингса были большими. Казалось, что такой игрок, приехав в Россию, будет разрывать. Это подкреплял и сам Дженнингс своими активными заявлениями накануне сезона. И начал он вроде неплохо… Но быстро стало понятно, что в определенный момент матча он тянет команду вниз. В конце концов, уже сам Дженнингс «полыхнул» в инстаграме, упомянув семью Карасевых. Далее — разрыва контракта, новый разыгрывающий. На игре команды это сказалось.

Недоверие Карасева к Симоновичу и Ютоффу

Лишний год контракта нападающего Марко Симоновича определил паттерн поведения Карасева к сербу. Он ему был не нужен в этом сезоне. Соответственно, это определяется игровым временем для Симоновича. Серба маринуют на лавке, хотя его потенциал мог бы помочь «Зениту» в ряде матчей.

Ситуация с Ютоффом чуть другая. Американец был приобретен перед началом сезона, но также получает не очень много игрового времени. Карасев это объясняет неприспособленностью баскетболиста к игре в Европе, которая отражается на действиях команды. Однако процент попадания Ютоффа говорит о том, что он мог бы прилично помочь «Зениту» в атаке.