Молодежная сборная России по хоккею уступила США в контрольном матче (2:3). Наставник россиян Валерий Брагин прокомментировал неудачу, а также рассказал о возможной заявке команды на молодежном чемпионате мира.

«Тяжело вкатывались в матч, в начале пришлось непросто. Вторым и третьим периодами в плане тактики я доволен больше. Шайбы, которые мы пропустили, стали результатом индивидуальных ошибок, а не тактических. Заявку на МЧМ назовем после Швейцарии. Под вопросом еще три-четыре позиции. Заявим 7 защитников и 13 нападающих», — приводит слова Брагина официальный сайт ФХР.

Молодежный чемпионат мира с участием сборной России и еще девяти команд пройдет в Ванкувере и Виктории (Канада) с 26 декабря по 5 января.