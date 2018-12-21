В​ице-премьер России Ольга Голодец заявила, что для создания хорошего спортивного резерва необходимо уделить особое внимание детскому спорту.

«Федерации сосредоточены на результатах, но очень прошу обратить внимание на подготовку детских тренеров, создание вертикали, методики и сертификации тренеров», — заявила чиновница на заседании коллегии Минспорта в Новогорске.

Голодец похвалила программу Федерации хоккея «Красная машина» (национальная программа подготовки хоккеистов — прим.ред.), а также отметила, что необходимо детским соревнованиям давать звучные названия вроде «Кожаного мяча».

Вице-премьер назвала год абсолютно успешным для спорта: россияне за год заработали 146 золотых медалей.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что чемпионат мира по футболу стал одним из двух эмоционально значимых событий года для него.