Чилийский теннисист Марсело Риос, завершивший карьеру еще 15 лет назад, рассчитывает вернуться в профессиональный теннис, хотя 26 декабря ему исполнится 43 года. Риос был первой ракеткой мира и выходил в финал Открытого чемпионата Австралии еще в 1998 году. Сейчас Риос планирует выступить на одном из «челленджеров» в предстоящих сезоне. Чилиец рассчитывает на wild-card от организаторов.

«Я тренировался с парнями достаточно высокого уровня. За последние месяцы я похудел на 12 килограмм, тем самым практически достиг игрового веса. Именно эти цифры были у меня в то время, когда я выступал в туре. Если бы я не чувствовал себя так хорошо, то не принял бы такое решение. Считаю, что способен побеждать на профессиональном уровне даже в 43 года» , — приводит слова Риоса La Tercera.

Во времена профессиональной карьеры Риос выиграл 18 титулов в категории ATP. На счету Риоса интересное достижение: он единственный теннисист, который становился первой ракеткой мира, но при этом ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема. Свою карьеру Риос завершился в 28 лет, устав бороться с травмами.