Доигровщик Денис Бирюков стал участником команды «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), недавно ушедшим из новокуйбышевской «Новы».

В «Динамо-ЛО» Бирюков возьмет себе 18-й номер.

Рост 30-летнего волейболиста 204 см. Профессиональный путь он начал в команде «Белогорье», с которой стал серебряным призером чемпионата российской Суперлиги в 2010 году.

С «Локомотивом» доигровщик стал победителем европейской Лиги чемпионов и обладателем Кубка России. В 2017 году получил серьезную травму.

Первым матчем Бирюкова с новой командой станет игра в Сургуте в эту субботу.