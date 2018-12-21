Олимпийская чемпионка Алина Загитова, лидирующая после второй разминки фигуристок на короткой программе национального первенства, заявила, что ей есть куда стремиться.

По словам Алины, она приехала в Саранск позже остальных, чтобы подольше тренироваться на своем катке.

«На тренировке не чувствовала тело. Руки были в одной стороне, ноги в другой. Странные ощущения», — прокомментировала Загитова нервозность своего проката.

Также спортсменка заявила, что не общалась с Евгенией Медведевой в Саранске и очень рада теплой атмосфере на трибунах.

Кроме того, Загитова ответила и на вопрос о втором месте в финале Гран-при: «Я недавно была на финале Гран-при и заняла второе место. Это не было разочарование. Ты должен ценить эту медаль, потому что потом этого второго места может не быть».

Напомним, в финале Гран-при Загитова уступила японке Рике Кихире. Третье место заняла петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая не смогла выступить на чемпионате России в Саранске из-за воспаления легких.