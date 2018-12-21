Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась впечатлением о своем прокате короткой программы на чемпионате России. Напомним, фигуристка безошибочно исполнила свой прыжковый контент, однако допустила досадное падение на дорожке шагов.

Фигуристка отметила, что в целом довольна своим выступлением, но оплошность на дорожке шагов её подкосила. «Немного переборщила с эмоциями из-за того, что чисто сделала все прыжки», — пояснила Косторная.

Спортсменка отметила поддержку болельщиков и сказала, что в Саранске и Ванкувере на финале Гран-при трибуны одинаково тепло приветствуют участников соревнований. «Нет такого, что этот спортсмен иностранец, мы ему меньше похлопаем, а этот наш — мы ему побольше похлопаем», — сказала Алёна.