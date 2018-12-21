ФИФА опубликовал результаты комплексного аудита итоговых данных о количестве посмотревших чемпионат мира по футболу в России. Игры транслировались по всему земному шару с 14 июня по 15 июля уходящего года.

По данным аудита, матчи мундиаля смотрели 3,572 млрд зрителей. Это болеее половина населения планеты в возрасте от четырех лет. Хотя бы одну минуту ЧМ-2018 на экранах телевизоров смотрело 3,362 млрд зрителей. Это рекорд для всех чемпионатов мира.

Еще 309,7 миллионов человек смотрели игры чемпионата в общественных местах — в ресторанах, пабах и кафе.

Решающий матч ЧМ-2018, в котором Франция обыграла Хорватию 15 июля, собрал аудиторию в количестве 1,12 млрд человек. Из них 884,37 млн смотрели игру по ТВ дома, а 231,82 млн за пределами домашних стен.