Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил спортсменов и тренеров Санкт-Петербурга, которые лучше всего проявили себя в 2018 году.

Торжественная церемония состоялась в актовом зале Смольного. Награды получили гребцы Ндежда Андреева и Юрий Лизунов, стрелки Ольга Степанова и Анатолий Асрабаев, хоккеисты Александр Барабанов и Дмитрий Цыганков. Среди тренеров отметили Игоря Василенко, Светлану Амосенок, Ирину Волкову, Михила Баранова, Юлию Будникову и Нину Бобровскую.

Беглов поздравил лауреатов с наступающими праздниками и назвал выдающихся спортсменов гордостью Санкт-Петербурга, трудолюбивыми людьми с длинной волей.

Чиновнику подарили футбольный мяч, которым на чемпионате мира играли сборные России и Египта.