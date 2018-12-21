Евгения Медведева последней из участниц выступила в короткой программе на чемпионате России.

Фигуристка не сумела продемонстрировать чистый прокат под композицию из оперы «Тоска», сделав несколько грубых ошибок. Первым прыжковым элементом она исполняла каскад и сумела присоединить к тройному флипу лишь одинарный тулуп. Затем Медведева упала с двойного акселя, сумев исполнить чисто лишь тройной риттбергер.

Напомним, перед чемпионатом России Медведева поменяла короткую программу — на предыдущих стартах она каталась под композицию Натали Коул «Orange Colored Sky». На официальной тренировке спортсменка упала во время исполнения каскада.

Прокат главной конкурентки Алины Загитовой был безупречным — она заняла первое место с результатом в 80.62 балла.