В Саранске в 16:50 стартовала произвольная программа у мужчин-одиночников.

После короткой программы с наивысшими результатами идут представитель ЦСКА Максим Ковтун и петербуржец Михаил Коляда — лидеров разделяет менее полубалла. Напомним, перед стартом чемпионата России Коляда перенёс синусит и до сих пор не выздоровел, однако не планирует сниматься с турнира.

Промежуточное третье место занимает Константин Милюков, четвёртым идёт Александр Самарин, также имеющий шансы ворваться в борьбу за медали. На пятой строчке расположился ученик Алексея Мишина Андрей Лазукин.

Также 21 декабря медали разыграют ледовые танцоры: лидерами идут Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Танцевальные дуэты начнут борьбу за награды в 20:10.