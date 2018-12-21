«Ростов» подписал новое соглашение с защитником Дмитрием Скопинцевым. По информации Sport24, контракт левого латераля с клубом рассчитано до 2023 года.

Напомним, что 21-летний защитник играет за «Ростов» с 2016 года. Ранее он выступал в немецком «Лейпциге, а в сезоне 14/15 выступал за «Зенит», который возглавлял Лучано Спаллетти. Однако в составе петербургского клуба Скопинцеву дебютировать не удалось.

В 2018 году Скопинцев претендовал на звание лучшего молодого игрока РПЛ. В итоге это звание получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

Скопинцев имеет на своем счету одну игру за молодежную сборную России.