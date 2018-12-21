На чемпионате России в Саранске завершилась короткая программа у одиночниц.

На первом месте расположилась олимпийская чемпионка Алина Загитова, продемонстрировавшая безупречный прокат с каскадом тройной лутц-тройной риттбергер. Судьи поставили Загитовой 80.62 балла. Второй стала Александра Трусова, исполнившая аналогичный контент и сделав каскад во второй половине программы. Александра получила 74.96 балла.

Третье место поделили Алёна Косторная и Станислава Константинова, набравшие 74.40 балла. Константинова не допустила ошибок, а Косторная упала во время исполнения дорожки шагов.

Евгения Медведева выходила на лёд последней и допустила сразу несколько ошибок. Она исполнила каскад 3-1 вместо 3-3 и упала с двойного акселя. Её результат — 62.14 балла и 14-е место. Ниже Медведевой оценили Елизавету Нугуманову, Марию Талалайкину, Анастасию Тараканову и Дарью Паненкову.