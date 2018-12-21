Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамеву, отбывающим арест в СИЗО «Бутырка», переквалифицировали обвинение.

По данным телеграм-канала Mash, теперь спортсмены обвиняются по статье о «причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Сути это не меняет — обе статьи подразумевают максимальный срок заключения в два года.

Напомним, по итогам апелляции мера пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева осталась прежней.

Отметим, 5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Спортсмены оказались под арестом за участие в двух драках. Ранее суд не согласился отпустить их под домашний арест, несмотря на поручительство за Кокорина «Зенита» и лично Сергея Семака.