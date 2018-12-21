Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление Евгении Медедевой в короткой программе на чемпионате России.

В эфире Первого канала Тарасова заявила, что фигуристке было тяжело, хотя на тренировках у неё всё получалось, как и на разминке. Специалист заявила, что Медведевой удалось войти в образ — напомним, она выступала под музыку из оперы «Тоска».

Тарасова добавила, что Медведева взрослеет на глазах у зрителей, и это очень сложный период в её жизни. «Она должна была выходить и просто катать программу, которую она любит. Неуверенность может идти от всего, от того, например, что приехала из Канады. Но это спорт», — заключила эксперт.

Евгения Медведева допустила две грубые ошибки и стала только 14-й. Произвольная программа состоится завтра, 22 декабря.