В чешском Нове Место стартовал женский спринт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Сборную России представляют шесть участниц: Валерия Васнецова, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Ирина Старых, Маргарита Васильева и Анастасия Морозова.

Первой из россиянок на дистанцию уйдёт Васнецова — ей достался пятый стартовый номер. Затем на трассе появится Юрлова-Перхт, она начнёт гонку 21-й. Под 32-м и 33-м номерами на старт выйдут Павлова и Старых, Васильева побежит 58-й, Морозова — 79-й.

Среди зарубежных фаворитов выступят финская спортсменка Кайса Мякяряйнен, итальянка Доротея Вирер и словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина.

Согласна ставкам букмекеров, россиянки не попали в чисто фаворитов. Самой вероятной победительницей назвали Кайсу Мякяряйнен.