На чемпионате России по фигурному катанию в 20:10 стартовал произвольный танец, по итогам которого в дисциплине будут разыграны медали.

Лидерами после ритмического танца идут подопечные Александра Жулина Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие 84.01 балла. С 81.95 балла им уступают Александра Степанова и Иван Букин из ЦСКА. На третьем месте расположились Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, также выступавшие в финале Гран-при.

Шестую строчку занимают действующие чемпионы мира среди юниоров Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.

Напомним, обладателями титула чемпионов России являются Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, после олимпийского сезона приостановившие карьеру. Нынешние лидеры, Синицина и Кацалапов, не завершили выступления из-за травмы партнёра.