Российская фигуристка Евгения Медведева поблагодарила болельщиков после короткой программы на национальном чемпионате.

В прямом эфире «Инстаграма» Медведева призналась, что они с Брайаном Орсером были в небольшом шоке от того, как её приветствовали трибуны, и она решила поблагодарить болельщиков.

Фигуристка заняла только 14-е место, сделав две грубых ошибки во время проката, но сказала, что приобрела веру в себя и в том, что всё будет хорошо, потому что она чувствует огромную поддержку. «Я абсолютно уверена, что я со всем справлюсь. Просто спасибо!» — сказала Евгения.

Лидером после короткой программы идёт олимпийская чемпионка Алина Загитова. Фигуристки разыграют медали завтра, 22 декабря. Медведева выступит в первой разминке под шестым стартовым номером.