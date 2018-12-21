Объявлено, какую сумму денег получат олимпийские чемпионы 2020 год за победу.

Как сообщается в прогнозе Министерства спорта РФ, победители летней Олимпиады в Токио получат по четыре миллиона рублей. Серебряным призёрам достанется по 2,5 миллиона, бронзовым — по 1,7 миллиона.

Российские медалисты прошлой летней Олимпиады, которая проходила в 2016 году в Рио-де-Жанейро, получили аналогичные суммы. Окончательно решение будет утверждено на заседании Коллегии Минспорт в Новогорске.

Олимпиада-2020 будет проходить с 24 июля по 9 августа.

Напомним, на зимних Играх 2018 года в Пхенчхане россияне выступали под нейтральным флагом как олимпийские атлеты из России.