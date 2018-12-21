Комментатор Дмитрий Губерниев ответил норвежскому биатлонисту Йоханнесу Бё на критику Александра Логинова.

В комментарии «Спорт Экспрессу» Губерниев заявил, что личное мнение норвежцев никого не волнует, а во главе угла стоят конкретные законы. За употребление допинга назначают наказание в два года, и Логинов отбыл дисквалификацию — следовательно, проблем быть не должно.

Комментатор добавил, что Логинов не должен ни перед кем извиняться, как требовал этого младший Бё. Он предупредил обоих братьев, что россиянин обыграет их в гонке преследования, которая состоится завтра, 22 декабря.

Напомним, Александр Логинов идёт вторым в общем зачёте Кубка мира следом за Бё: в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место норвежец финишировал первым, а Логинов — вторым.