Тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал неудачное выступление фигуристки в короткой программе на чемпионате России.

В интервью телеканалу «360» Орсер поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что не нашёл слов сегодняшнему разочаровывающему выступлению Медведевой. Тренер добавил, что они со спортсменкой остаются сильными и настраиваются на борьбу в произвольной программе.

По словам Орсера, у него нет оправданий результату. «Я действительно в недоумении, чтобы сказать что-то ещё, — заключил специалист. — Я продолжу быть с ней, потому что любовь, которую люди к ней испытывают, прекрасна».

Ранее Медведева сама прокомментировала свой результат. Напомним, она заняла 14-е место, допустив две грубые ошибки во время проката.