В Саранске завершилась произвольная программа мужчин-одиночников в рамках чемпионата России по фигурному катанию.

Победу одержал представитель московского ЦСКА Максим Ковтун, для которого титул чемпиона России стал четвёртым. Лидируя после короткой программы, фигурист доказал свои притязания на первое место: он чисто исполнил два четверных прыжка, но упал с третьего. Ошибка не помешала Ковтуну получить высокие баллы.

Второй место занял петербуржец Михаил Коляда, не оправившийся от синусита. Коляда исполнил только один четверной тулуп и допустил падение с тройного лутца. Он проиграл произвольную программу Александру Самарину, но запас после короткой позволил ему получить серебряную медаль. Самарин, единственным из всех участников исполнивший четверной лутц, стал третьим.

На четвёртом месте — ученик Алексея Мишин Андрей Лазукин, пятый — Дмитрий Алиев, также представляющий Санкт-Петербург.