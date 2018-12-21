Российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал свой результат на чемпионате России.

Ковтун одержал победу по сумме двух программ и в четвёртый раз стал чемпионом России. В эфире «Матч ТВ» он заявил, что выполнил основную задачу на турнир — попал в сборную России. Также спортсмен и его тренерский штаб ставили задачи прибавить в лёгкости и безошибочно откатать обе программы, но обойтись без помарок не получилось.

«К сожалению, в короткой программе одна ошибка, в произвольной одна ошибка — этого можно было избежать. Сейчас хотим поработать над этим», — заключил фигурист.

Второе место занял петербуржец Михаил Коляда, третьим стал одноклубник Ковтуна по ЦСКА Александр Самарин. Состав на чемпионат Европы будет определён после завершения турнира тренерским советом ФФККР.