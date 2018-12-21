Мужчины-одиночники разыграли первый комплект медалей на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. На турнире определился новый чемпион — вернее, Максим Ковтун вернулся на вершину и выиграл четвёртый титул. Михаил Коляда, который становился лучшим в предыдущие два года, остался вторым, но это ни в коем случае нельзя назвать провалом.

Мужской турнир получился историей преодоления, несмотря на показанные участниками высокие баллы. Ковтун практически пропустил прошлый год и был близок к завершению карьеры, но всё же взял себя в руки и нашёл силы подготовиться к новому сезону. Он долго не выходил на соревновательный лёд и поехал на первый турнир только в ноябре, но постепенно набирал силы. Максим выиграл турнир в Таллинне и подошёл к чемпионату России в полной боеготовности.

У Ковтуна был заявлен практически самый сложный контент: он планировал исполнить в короткой программе два четверных прыжка, в произвольной — три. Это почти получилось — в первый соревновательный день фигурист справился и с тулупом, и с сальховом, но упал с тройного акселя, а во второй не справился с четверным тулупом.

Однако если в короткой программе Михаил Коляда с более упрощённым контентом мог бороться с Ковтуном на равных, то в произвольной это было невозможно физически — Коляда выступал с недолеченным синуситом, практически приехав в Саранск из больницы. Он упростил набор прыжков, оставив только один четверной тулуп, но не смог исполнить произвольный прокат чисто, упав с любимого элемента — тройного лутца. В чём-то упрекать Михаила нельзя: короткую программу он докатывал из последних сил, а произвольная — намного длиннее.

Кстати, чемпион и серебряный призёр выступали под одну музыку — «Кармен-сюиту». Ковтун выиграл битву тореадоров, но она разгорится вновь на чемпионате Европе в Минске и чемпионате мира в Сайтаме.

Состав на чемпионат Европы будет определён после завершения турнира тренерским советом ФФККР: согласно критериям отбора, занявшие первое и второе места фигуристы получают путёвку на главные старты напрямую, а третье место зависит от тренерского совета. Бронзовую медаль выиграл Александр Самарин, показавший уверенный и драйвовый прокат. Александр тоже не обошёлся без ошибок, упав с тройного тулупа, но единственным из всех участников чисто исполнил в обеих программах четверной лутц.

На тренерском совете Федерация будет выбирать третьего из Самарина и получившего травму перед чемпионатом России Сергея Воронова — единственным представителем России в финале Гран-при. За Самарина — более молодой возраст и умение выполнять сложные прыжки, за Воронова — более стабильные результаты в начале сезона. На пресс-конференции за день до старта турнира президент ФФККР Александр Горшков заявил, что у Воронова есть шанс поехать на чемпионат Европы — Федерации предстоит действительно трудный выбор.

Сенсация короткой программы Константин Милюков выстрелить в произвольной не смог — он выходил на лёд после вдохновенных прокатов Самарина и Ковтуна, что, возможно, помешало спортсмену максимально настроиться. Милюков в итоге стал шестым, помимо медалистов пропустив вперёд представляющих Санкт-Петербург Андрея Лазукина и Дмитрия Алиева.

Лазукин справился с обоими четверными тулупами, но допустил ошибки на тройных акселях: первый не докрутил, вместо второго сделал «бабочку». Алиев реабилитировался после короткой программы, но и для него тройной аксель стал камнем преткновения. Достойно выступил ещё один петербуржец Александр Петров: по произвольной программе он стал пятым, в целом — седьмым.

Чемпионат России завершится 22 декабря — медали разыграют женщины-одиночницы и представители парного катания. Напомним, в женском турнире не обошлось без сенсации — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заняла только 14-е место, допустив две грубые ошибки.