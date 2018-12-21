Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место.

В эфире «Матч ТВ» Старых рассказала, что упала на подъёме во время последнего круга. Спортсменка прошла без промахов два огневых рубежа и в данный момент занимает промежуточное восьмое место. Она снова стала лучшей из сборной России, но опять не смогла попасть на подиум.

«Наверное, ещё не пришло наше время. Но я к этому стремлюсь, в каждой гонке выкладываюсь по полной, чтобы показать максимум», — заключила Старых.

Также о гонке рассказала Валерия Васнецова: она пожаловалась на плохую трассу. Тем не менее, биатлонистка отметила, что все были в одинаковых условиях и бились на равных.