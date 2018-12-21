В Нове Место победой норвежки Марте Ройселанн завершился женский спринт.

Норвежская биатлонистка прошла оба огневых рубежа без промахов и опередила Лауру Дальмайер на 4,5 секунды. Для немки гонка стала первой на Кубке мира в текущем сезоне — в межсезонье Дальмайер болела и пропустила много тренировочных дней, из-за чего начала сезон позже.

Третье место заняла чешка Паулина Фиалкова, которой также удалось обойтись без промахов.

Ирина Старых стала десятой — ей удалось отстрелять чисто, но спортсменка не смогла бороться за высокие места из-за падения на последнем круге.

Екатерина Юрлова-Перхт стала 31-й, промахнувшись дважды, Анастасия Морозова расположилась на 38-й строчке с аналогичной стрельбой. Валерия Васнецова и Маргарита Васильева не попали в пасьют, а Евгения Павлова не вышла на старт из-за болезни.