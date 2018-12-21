Петербургский фигурист Михаил Коляда прокомментировал итоги чемпионата России, который проходит в Саранске.

На пресс-конференции Коляда заявил, что во время прокатов у него получилось не всё запланированное, но он доволен собой в связи со сложившимися обстоятельствами. Напомним, перед турниром спортсмен заболел синуситом и был госпитализирован.

Коляда рассказал, что выписался из больницы только в понедельник и не катался почти неделю. Он заключил, что теперь предстоит готовиться к следующим соревнованиям.

Петербургский фигурист занял второе место, уступив Максиму Ковтуну. Третьим стал Александр Самарин.

Состав на чемпионат Европы будет определён после завершения турнира тренерским советом ФФККР.