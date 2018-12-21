В очередном матче регулярного матча Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор». Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки.

Счёт на первой минуте открыл Данис Зарипов с передачи Иржи Секача. Спустя шесть минут Пол Щехура сравнял счёт — ему ассистировали Кристиан Томас и Райан Стоу. Но перед перерывом Рафаэль Батыршин снова вывел «Ак Барс» вперёд, замкнув пас Артёма Лукоянова.

Второй период остался за казанцами: отличились Секач и Владислав Кара. В последнюю двадцатиминутку «Трактор» бросился отыгрываться: сперва забил Семён Кокуёв, затем голевое очко записал на свой счёт Стоу. Однако сравнять челябинцам не удалось, а «Ак Барс» забросил пятую шайбу усилиями Лукоянова.