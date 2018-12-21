На «Газпром-арене» ожидается очередной аншлаг — все билеты на матч регулярного чемпионата между СКА и ЦСКА проданы.

Сообщается, что в онлайн-продаже на официальном сайте СКА больше не осталось билетов. Напомним, игра пройдёт завтра, 22 декабря. Стартовая сирена прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед игрой болельщиков развлечёт Григорий Лепс. Также военный оркестр сыграет новогодние хиты, а группа «Виктор» исполнит песни Виктора Цоя и группы «Кино».

Ранее на «Газпром-арене» состоятся матч сборных России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала: подопечные Ильи Воробьёва разгромили своих соперников со счётом 5:0.

Встреча установила рекорд европейского хоккея по количеству зрителей. На матче присутствовал 71 381 зритель, всего стадион, учитывая предматчевые мероприятия, посетило примерно 81 000 человек.