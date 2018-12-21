Танцоры разыграли медали на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

Чемпионами России в танцах на льду стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов — они выиграли как ритмический танец, так и произвольный. За два проката фигуристы получили от судей 212.32 балла.

Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин: их результат — 208.49 балла. Сенсацией можно назвать третье место Софьи Евдокимовой и Егора Базина с 179.21 балла. Идущие третьими после ритмического танца Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро не справились с прокатом и откатились на седьмое место.

Четвёртые — Бетина Попова и Сергей Мозгов, пятые — Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, шестые — Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов.

Завтра, 22 декабря, медали разыграют женщины-одиночницы и представители парного катания.