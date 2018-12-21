Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года хореограф Илья Авербух прокомментировал короткую программу Евгении Медведевой на чемпионате России.

В интервью «Спорт Экспрессу» Авербух назвал прокат короткой программы кульминацией неудачного сезона. Он подчеркнул, что двукратная чемпионка мира остаётся великой спортсменке, и болельщикам нужно верить, что она сможет пройти этот сезон и в следующем предстать в другом качестве.

Авербух сомневается, что в произвольной программе Медведева сможет отыграться, так как отставание от соперниц очень большое. «Не представляю, как их догнать», — заключил специалист.

Напомним, в короткой программе Медведева заняла 14-е место, проиграв почти 20 баллов лидеру — Алине Загитовой.