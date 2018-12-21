Французский биатлонист Мартен Фуркад принял решение относительно участия в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место.

Как сообщает издание L’Equipe, пятикратный олимпийский чемпион выйдет на старт, хотя изначально планировал пропустить гонку и найти причину невыразительным выступлениям. Такое решение он принял после консультации с тренерами.

Напомним, Фуркад финишировал 43-м в спринте, промахнувшись четыре раза. Следовательно, в гонке преследования ему предстоит стартовать с 43-й позиции. Пасьют в Поклюке Фуркад не закончил, сойдя с трассы.

Первым в гонку уйдёт норвежец Йоханнес Бё, возглавляющий общий зачёт Кубка мира, за ним — россиянин Александр Логинов. Третьим в спринте был представитель Швеции Мартин Понсилуома.