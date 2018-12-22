Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России, по итогам которой заняла промежуточное 14-е место.

В интервью «Первому каналу» она заявила, что сделала для себя шаг вперёд, и никакой катастрофы не произошло. Им с тренером Брайаном Орсером предстоит обсудить неудачное выступление.

Медведева рассказала, что ехала на чемпионат России, чтобы отобраться на главные старты, но если это не получится, то она извлечёт из этого плюсы — получит нужное время для работы над собой.

После проката спортсменка отказалась общаться со всеми журналистами, кроме Первого канала, и записала обращение для болельщиков в «Инстаграме».

После короткой программы лидирует Алина Загитова, фигуристки разыграют медали 21 декабря. Медведева выйдет на лёд под шестым номером.