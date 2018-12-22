На чемпионате России по фигурному катанию в Саранске началась произвольная программа у женщин-одиночниц.

Евгения Медведева выйдет на лёд в первой разминке под шестым стартовым номером — она неудачно выступила в короткой программе.

Сильнейшие по итогам первого вида выступят в третьей разминке. Сперва на лёд выйдет Софья Самодурова, затем — Анна Щербакова, Станислава Константинова, Алина Загитова, Алёна Косторная и Александра Трусова.

Напомним, короткую программу выиграла Алина Загитова, второй стала Александра Трусова, третье-четвёртое места с одинаковым количеством баллов заняли Алёна Косторная и Станислава Константинова. Медведева допустила грубые ошибки и осталась 14-й.

Также 22 декабря медали разыграют представители парного катания.