На чемпионате России по фигурному катанию стартовала произвольная программа в парном катании.

По итогам первой части соревнований турнирную таблицу возглавляют Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 80,06 балла. На второй строчке расположились Наталья Забияко и Александра Энберт, которые также достойно справились со своей программой. Судьи оценили их прокат на 78,53 балла. Третье место заняли петербургские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 74,98 балла.

Забияко и Энберт «закроют» соревнования, Тарасова и Морозов выступят предпоследними. Бойкова и Козловский выйдут на лёд вторыми в последней разминке, а начнут её также представляющие Петербург Анастасия Мишина и Александр Галлямов.